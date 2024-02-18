Драка, пьяная езда, рукопашный бой, а также луна, школьники и карты их родителей

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Нижнем Тагиле в самом центре города избили молодого человека. По словам свидетелей проишествия, нападавшему около 50 лет. Избитый, как предположил кто-то из очевидцев, мог быть наркоманом. Причина конфликта пока не известна. Полиция проводит проверку.
Полицейские остановили пьяного водителя, наличие алкоголя подтвердило проведенное в последствии освидетельствование. Управлял гражданин рейсовым автобусом. Тагильчанину грозит штраф и лишение прав до двух лет.
ФОК «Президентский» открыл свои двери для 120 спортсменов из 15 клубов Свердловской области и не только. 17 февраля в Нижнем Тагиле прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою.
Школьники Нижнего Тагила собрали для бойцов на СВО новую партию гуманитарных сюрпризов. На этот раз на передовую отправится груз с термоносками из шести верблюда. Самое интересное, что тысячи закупленных пар носков дети купили на свои собственные заработанные деньги.
Необычное домашнее задание получили девятиклассники из школы № 85 в Екатеринбурге. Им задали с помощью алгоритма «Луна» получить полный доступ к банковским картам мам и пап. Такое задание школьниками устроили по теме теории вероятности.