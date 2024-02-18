Драка, пьяная езда, рукопашный бой, а также луна, школьники и карты их родителей

Неизвестный избил мужчину в самом центре Нижнего Тагила. Полицейские остановили пьяного водителя, который находился за рулем пассажирского автобуса. Чемпионат по армейскому рукопашному бою. И какой луной пользуются школьники: самое важное, что произошло за 17 и 18 февраля в Нижнем Тагиле.

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