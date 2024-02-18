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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Драка, пьяная езда, рукопашный бой, а также луна, школьники и карты их родителей

Драка, пьяная езда, рукопашный бой, а также луна, школьники и карты их родителей

18 февраля 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестный избил мужчину в самом центре Нижнего Тагила. Полицейские остановили пьяного водителя, который находился за рулем пассажирского автобуса. Чемпионат по армейскому рукопашному бою. И какой луной пользуются школьники: самое важное, что произошло за 17 и 18 февраля в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле в самом центре города избили молодого человека. По словам свидетелей проишествия, нападавшему около 50 лет. Избитый, как предположил кто-то из очевидцев, мог быть наркоманом. Причина конфликта пока не известна. Полиция проводит проверку.

«Пинал ногой по голове»: мужчину избили в центре Нижнего Тагила
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Полицейские остановили пьяного водителя, наличие алкоголя подтвердило проведенное в последствии освидетельствование. Управлял гражданин рейсовым автобусом. Тагильчанину грозит штраф и лишение прав до двух лет.

Пьяный водитель, неисправные тормоза: 75 нарушений выявили на дорогах в Нижнем Тагиле
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ФОК «Президентский» открыл свои двери для 120 спортсменов из 15 клубов Свердловской области и не только. 17 февраля в Нижнем Тагиле прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою.

Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
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Школьники Нижнего Тагила собрали для бойцов на СВО новую партию гуманитарных сюрпризов. На этот раз на передовую отправится груз с термоносками из шести верблюда. Самое интересное, что тысячи закупленных пар носков дети купили на свои собственные заработанные деньги.

Теплый привет: воспитанники ГДДЮТ Нижнего Тагила передадут воинам на СВО термоноски
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Необычное домашнее задание получили девятиклассники из школы № 85 в Екатеринбурге. Им задали с помощью алгоритма «Луна» получить полный доступ к банковским картам мам и пап. Такое задание школьниками устроили по теме теории вероятности.

Школьников в Екатеринбурге научили взламывать карты их родителей
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