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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Автобус с детьми попал в аварию в поселке под Нижним Тагилом

Экскурсионный автобус с детьми врезался в здание в поселке под Нижним Тагилом

18 февраля 2024, 13:32
Фото: Группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов (Online)»

Автобус с детьми попал в аварию в поселке под Нижним Тагилом

В поселке Уралец под Нижним Тагилом автобус, перевозивший детей, влетел в здание. ДТП произошло 16 февраля 2024 года.

В результате происшествия у транспорта оказалось разбито лобовое стекло. Как рассказали очевидцы, дорога, по которой ехал автобус, шла под уклон и была покрыта снегом, из-за чего его занесло, рассказали в Telegram-канале «Реальный Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов (Online)»

Известно, что среди детей пострадавших нет. В свердловском УГИБДД отметили, что сообщений по факту данной аварии к ним не поступало.

Напомним, 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки и троллейбус, которых после этого откинуло в стороны. Пассажирка одного из автомобилей получила травмы. На место происшествия выехали автоинспекторы.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#ГИБДД#Автобус#Остановка#ЧП#Поселок Уралец#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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