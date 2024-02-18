Экскурсионный автобус с детьми врезался в здание в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В результате происшествия у транспорта оказалось разбито лобовое стекло. Как рассказали очевидцы, дорога, по которой ехал автобус, шла под уклон и была покрыта снегом, из-за чего его занесло, рассказали в Telegram-канале «Реальный Тагил».
Известно, что среди детей пострадавших нет. В свердловском УГИБДД отметили, что сообщений по факту данной аварии к ним не поступало.
Напомним, 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две иномарки и троллейбус, которых после этого откинуло в стороны. Пассажирка одного из автомобилей получила травмы. На место происшествия выехали автоинспекторы.