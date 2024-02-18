Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Темы фестиваля в этом году — «Азия и мы», а также историческое наследие Екатеринбурга. Так, в рамках этих тем театр теней «Тохот» сделал «Евразийского дракона» на фасаде Дворца детского и молодежного творчества.
Около ворот со стороны улицы Шевченко располагается китайский ларек, а у Харитоновского парка находится арт-объект «Доширак», пишет Ура.ру.
Два участника создали инсталляцию Homo digital, которая пронизывает холл синими лучами. Дети из учебного учреждения имени Дягилева сделали для фестиваля арт-объект «Сон старой музыкальной шкатулки».
Всего в фестивале участвуют 30 художников. Их работы можно посмотреть с 18:00 до 22:00.
Напомним, школьница из Нижнего Тагила победила в фестивале «Лаборатория моды». Ей вручили диплом Лауреата.