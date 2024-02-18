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Жители Екатеринбурга могут посетить фестиваль светового искусства

Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге

18 февраля 2024, 10:19
Фото: Ура.ру

Жители Екатеринбурга могут посетить фестиваль светового искусства

В Екатеринбурге идет фестиваль светового искусства «Не темно». Мероприятие проходит в Харитоновском парке и дворах особняка Расторгуевых-Харитоновых 18 февраля 2024 года.

Темы фестиваля в этом году — «Азия и мы», а также историческое наследие Екатеринбурга. Так, в рамках этих тем театр теней «Тохот» сделал «Евразийского дракона» на фасаде Дворца детского и молодежного творчества.

Около ворот со стороны улицы Шевченко располагается китайский ларек, а у Харитоновского парка находится арт-объект «Доширак», пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Два участника создали инсталляцию Homo digital, которая пронизывает холл синими лучами. Дети из учебного учреждения имени Дягилева сделали для фестиваля арт-объект «Сон старой музыкальной шкатулки».

Всего в фестивале участвуют 30 художников. Их работы можно посмотреть с 18:00 до 22:00.

Напомним, школьница из Нижнего Тагила победила в фестивале «Лаборатория моды». Ей вручили диплом Лауреата.

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