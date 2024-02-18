tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

ФОМ и ВЦИОМ: За Владимира Путина готовы проголосовать большинство избирателей

ФОМ и ВЦИОМ: За Владимира Путина готовы проголосовать большинство избирателей

18 февраля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил информацию о декларируемой явке на предстоящих выборах президента РФ, а также электоральные рейтинги кандидатов.

Как показали результаты опроса, уровень информированности граждан РФ о выборах президента РФ — 86%. Месяц и год / время года и год проведения выборов правильно назвали 82% респондентов (+ 1 п. п. за неделю), а 4% смогли правильно указать только год, сообщает ТАСС.

На предстоящих выборах декларируемая явка, согласно данным опроса на середину февраля 2024 года, составляет 77%. О намерении точно принять участие в голосовании заявили 63% респондентов (+1 п. п. за неделю), а 14% ответили, что пойдут голосовать, скорее всего.

79% респондентов заявили о готовности проголосовать за Владимира Путина, если выборы президента состоятся в ближайшие дни (+4 п. п. за неделю). Электоральные показатели кандидатов, которых выдвинули парламентские партии, выглядят следующим образом: Владислав Даванков от партии «Новые люди — 4% (-1 п. п. за неделю), Николай Харитонов от КПРФ — 4%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2% (-2 п. п. за неделю).

Согласно данным опроса, который провел Фонд общественного мнения (ФОМ), большая часть россиян имеет представление о том, когда пройдут выборы президента — на соответствующий вопрос правильно ответили 79% респондентов. Неправильно ответили 4%, а 17% затруднились с ответом. Об участии в выборах заявили 83% россиян, из которых 57% отметили, что будут участвовать точно. 13% респондентов участвовать в выборах не планируют.

Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
Вчера, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
Вчера, 15:15
Телевизоры перестанут работать в Свердловской области
Вчера, 14:50
Актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки
Сегодня, 10:51
«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковки
Сегодня, 06:27
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23