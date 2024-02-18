ФОМ и ВЦИОМ: За Владимира Путина готовы проголосовать большинство избирателей

Согласно данным опроса, который провел Фонд общественного мнения (ФОМ), большая часть россиян имеет представление о том, когда пройдут выборы президента — на соответствующий вопрос правильно ответили 79% респондентов. Неправильно ответили 4%, а 17% затруднились с ответом. Об участии в выборах заявили 83% россиян, из которых 57% отметили, что будут участвовать точно. 13% респондентов участвовать в выборах не планируют.