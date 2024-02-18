ФОМ и ВЦИОМ: За Владимира Путина готовы проголосовать большинство избирателей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:47
Как показали результаты опроса, уровень информированности граждан РФ о выборах президента РФ — 86%. Месяц и год / время года и год проведения выборов правильно назвали 82% респондентов (+ 1 п. п. за неделю), а 4% смогли правильно указать только год, сообщает ТАСС.
На предстоящих выборах декларируемая явка, согласно данным опроса на середину февраля 2024 года, составляет 77%. О намерении точно принять участие в голосовании заявили 63% респондентов (+1 п. п. за неделю), а 14% ответили, что пойдут голосовать, скорее всего.
79% респондентов заявили о готовности проголосовать за Владимира Путина, если выборы президента состоятся в ближайшие дни (+4 п. п. за неделю). Электоральные показатели кандидатов, которых выдвинули парламентские партии, выглядят следующим образом: Владислав Даванков от партии «Новые люди — 4% (-1 п. п. за неделю), Николай Харитонов от КПРФ — 4%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2% (-2 п. п. за неделю).
Согласно данным опроса, который провел Фонд общественного мнения (ФОМ), большая часть россиян имеет представление о том, когда пройдут выборы президента — на соответствующий вопрос правильно ответили 79% респондентов. Неправильно ответили 4%, а 17% затруднились с ответом. Об участии в выборах заявили 83% россиян, из которых 57% отметили, что будут участвовать точно. 13% респондентов участвовать в выборах не планируют.