Неизвестные обстреляли окна многоэтажек в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По словам одного из местных жителей, в результате обстрела пострадало его окно. Предположительно, стреляли из пневматического оружия, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчанин также просит хулигана, который повредил его окно, отозваться и добровольно возместить причиненный ущерб, так как его теперь нужно менять.
Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля открыл стрельбу, при этом угрожая прохожим и нецензурно ругаясь. В полиции взяли случившееся под своей контроль. Личность автомобилиста устанавливается.