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Хулиганы в Нижнем Тагиле открыли стрельбу по окнам жилых домов

Неизвестные обстреляли окна многоэтажек в Нижнем Тагиле

18 февраля 2024, 06:08
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Хулиганы в Нижнем Тагиле открыли стрельбу по окнам жилых домов

В Нижнем Тагиле хулиганы стреляли в окна многоэтажных домов в районе Вагонки. Инцидент произошел 17 февраля 2024 года.

По словам одного из местных жителей, в результате обстрела пострадало его окно. Предположительно, стреляли из пневматического оружия, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчанин также просит хулигана, который повредил его окно, отозваться и добровольно возместить причиненный ущерб, так как его теперь нужно менять.

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля открыл стрельбу, при этом угрожая прохожим и нецензурно ругаясь. В полиции взяли случившееся под своей контроль. Личность автомобилиста устанавливается.

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