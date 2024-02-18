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Пьяный водитель автобуса был задержан в Нижнем Тагиле

Пьяный водитель, неисправные тормоза: 75 нарушений выявили на дорогах в Нижнем Тагиле

18 февраля 2024, 08:53
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Пьяный водитель автобуса был задержан в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержали 58-летнего мужчину, который управлял рейсовым автобусом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя остановили автоинспекторы, которые проводили рейд на дорогах. Так как мужчину заподозрили в пьяном вождении, он прошел освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя, рассказали в отделе пропаганды автоинспекции Нижнего Тагила.

Горожанин был отстранен от вождения транспорта, а также в отношении него составили протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на вождение на срок от полутора до двух лет.

Всего во время рейда было проверено 274 автобуса в городе. В результате выявили 75 нарушений. Известно, что у двух автобусов были неисправные тормозная и рулевая системы. Также некоторые водители ездили без тахографа.

Напомним, в Свердловской области в результате профилактических осмотров автобусов было выявлено более 600 различных нарушений.

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