Пьяный водитель, неисправные тормоза: 75 нарушений выявили на дорогах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Водителя остановили автоинспекторы, которые проводили рейд на дорогах. Так как мужчину заподозрили в пьяном вождении, он прошел освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя, рассказали в отделе пропаганды автоинспекции Нижнего Тагила.
Горожанин был отстранен от вождения транспорта, а также в отношении него составили протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на вождение на срок от полутора до двух лет.
Всего во время рейда было проверено 274 автобуса в городе. В результате выявили 75 нарушений. Известно, что у двух автобусов были неисправные тормозная и рулевая системы. Также некоторые водители ездили без тахографа.
Напомним, в Свердловской области в результате профилактических осмотров автобусов было выявлено более 600 различных нарушений.