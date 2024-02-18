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Updated Сегодня, 09:36

Массовое ДТП произошло в центре Екатеринбурга

Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге около «Высоцкого»

18 февраля 2024, 09:36
Фото: 1MI

Массовое ДТП произошло в центре Екатеринбурга

Три автомобиля столкнулись между собой в Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий». ДТП произошло на улице Малышева.

К месту случившегося прибыли сотрудники МВД, пожарной части, а также скорой помощи, рассказал один из очевидцев ЧП. Также в районе аварии прохожие увидели эвакуатор, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Подробности ДТП в настоящий момент неизвестны. Пострадавших в дорожной аварии нет, рассказали Ура.ру в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге случилась автоавария с участием троллейбуса и нескольких автомобилей. В столкновении травмы получила пассажирка одного из легковых транспортов. Женщину отвезли в больницу.

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