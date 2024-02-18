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Автомобиль выбросило на тротуар после столкновения в Екатеринбурге

Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Екатеринбурге

18 февраля 2024, 11:15
Фото: Midjourney

Автомобиль выбросило на тротуар после столкновения в Екатеринбурге

Автомобили Nissan Murano и Nissan Note столкнулись на перекрестке улиц Таватуйская — Надеждина. Происшествие случилось 17 февраля 2024 года.

По словам очевидцев, к месту происшествия приезжали медики на машине реанимации и пожарные. Известно, что одна из столкнувшихся машин получила повреждения, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

В случившемся ЧП пострадали пассажир и водитель иномарки Nissan Note. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту произошедшего. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, рассказали Ура.ру в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, 16 февраля 2024 года в Свердловской области грузовик Volvo сбил на трассе 77-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в отделение реанимации.

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