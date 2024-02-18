Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам очевидцев, к месту происшествия приезжали медики на машине реанимации и пожарные. Известно, что одна из столкнувшихся машин получила повреждения, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
В случившемся ЧП пострадали пассажир и водитель иномарки Nissan Note. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту произошедшего. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, рассказали Ура.ру в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Напомним, 16 февраля 2024 года в Свердловской области грузовик Volvo сбил на трассе 77-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в отделение реанимации.