Высокий мужчина из Екатеринбурга пропал почти две недели назад

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
Предположительно, исчезнувший екатеринбуржец может находиться и в других городах области. После того, как он пропал, его близкие обратились в ДПСО, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
У горожанина темные глаза и русые волосы. Рост — 180 сантиметров. Какая одежда на нем была в день его исчезновения — неизвестно.
Напомним, 15 февраля 2024 года в Екатеринбурге пропал 55-летний местный житель, ехавший на автомобиле. Вскоре свердловчанина нашли живым. Подробности о том, где он все это время находился, неизвестны.