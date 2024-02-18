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Пропавшего жителя Екатеринбурга ищут сотрудники поискового отряда

Высокий мужчина из Екатеринбурга пропал почти две недели назад

18 февраля 2024, 06:37
Фото: Midjourney

Пропавшего жителя Екатеринбурга ищут сотрудники поискового отряда

В Екатеринбурге пропал без вести 32-летний местный житель. О мужчине ничего не известно с 5 февраля 2024 года.

Предположительно, исчезнувший екатеринбуржец может находиться и в других городах области. После того, как он пропал, его близкие обратились в ДПСО, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

У горожанина темные глаза и русые волосы. Рост — 180 сантиметров. Какая одежда на нем была в день его исчезновения — неизвестно.

Напомним, 15 февраля 2024 года в Екатеринбурге пропал 55-летний местный житель, ехавший на автомобиле. Вскоре свердловчанина нашли живым. Подробности о том, где он все это время находился, неизвестны.

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