Женщина в Екатеринбурге 21 год жила с недействительным паспортом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На протяжении всех этих лет екатеринбурженка беспрепятственно пользовалась своим документом: получала пенсию и социальные выплаты, перенесла операцию в больнице. Однако когда недавно женщина пришла к нотариусу, чтобы сделать доверенность на родных, оказалось, что ее паспорт в полицейской базе и на «Госуслугах» признан недействительным, пишет Е1.
Выяснилось, что паспорт женщине выдали в 2003 году. Некоторое время назад в базе МВД, где информациях о них хранится с 2006 года, произошла техническая ошибка, из-за чего статус некоторых документов, удостоверяющих личность, стал «недействительным». Предположительно, документ горожанки попал в их число.
Также на сайте «Госуслуги» отметили, что паспорт может считаться недействительным из-за того, что был выдан менее двух недель назад или из-за того, что в нем есть ошибки. Если владелец паспорта сразу его не поменял, его могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.
По словам юриста Екатерины Малиновской, пенсионерке не отказывали ранее в услугах из-за того, что полицейская база не имеет объединения с базами других ведомств.
Напомним, жителя Екатеринбурга не пустили в Дубай из-за того, что у него обнаружилась ошибка в паспорте.