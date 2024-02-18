Женщина в Екатеринбурге 21 год жила с недействительным паспортом

Также на сайте «Госуслуги» отметили, что паспорт может считаться недействительным из-за того, что был выдан менее двух недель назад или из-за того, что в нем есть ошибки. Если владелец паспорта сразу его не поменял, его могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.