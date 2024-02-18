tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

У пожилой жительницы Екатеринбурга оказался недействительный паспорт

Женщина в Екатеринбурге 21 год жила с недействительным паспортом

18 февраля 2024, 07:13
Фото: 1MI

У пожилой жительницы Екатеринбурга оказался недействительный паспорт

В Екатеринбурге 83-летняя женщина 21 год жила по паспорту, который был признан недействительным.

На протяжении всех этих лет екатеринбурженка беспрепятственно пользовалась своим документом: получала пенсию и социальные выплаты, перенесла операцию в больнице. Однако когда недавно женщина пришла к нотариусу, чтобы сделать доверенность на родных, оказалось, что ее паспорт в полицейской базе и на «Госуслугах» признан недействительным, пишет Е1.

Выяснилось, что паспорт женщине выдали в 2003 году. Некоторое время назад в базе МВД, где информациях о них хранится с 2006 года, произошла техническая ошибка, из-за чего статус некоторых документов, удостоверяющих личность, стал «недействительным». Предположительно, документ горожанки попал в их число.

Также на сайте «Госуслуги» отметили, что паспорт может считаться недействительным из-за того, что был выдан менее двух недель назад или из-за того, что в нем есть ошибки. Если владелец паспорта сразу его не поменял, его могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.

По словам юриста Екатерины Малиновской, пенсионерке не отказывали ранее в услугах из-за того, что полицейская база не имеет объединения с базами других ведомств.

Напомним, жителя Екатеринбурга не пустили в Дубай из-за того, что у него обнаружилась ошибка в паспорте.

Отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Ударило по голове и облило грязью: на пенсионерку в Верхней Пышме рухнула плиткаСтать гражданином: как беспроблемно получить паспорт в 14 летМикрокредитная компания в Верхней Пышме оштрафована за рассылку в больницу
#Общество#Штраф#МВД#Пенсионерка#Паспорт#Госуслуги#Юрист#Ошибки#Нотариус#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Технический сбой
Подпишитесь
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23
Майор полиции, служивший в ГИБДД, найден застреленным в Екатеринбурге
Вчера, 09:10
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
15 февраля, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
15 февраля, 09:20
В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
16 февраля, 14:23
Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
16 февраля, 12:39