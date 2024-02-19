52,8 млн потратят на аренду ангаров для муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Договор с индивидуальным предпринимателем будет действовать до 10 февраля 2029 года. Ежемесячная сумма арендной платы составит 880 тысяч рублей, а предельная минимальная цена договора — 52,8 миллиона рублей. Также администрация Нижнего Тагила будет оплачивать коммунальные платежи за электричество, водоснабжение
и водоотведение.
Арендатор вправе в одностороннем порядке не более одного раза в год действия договора изменить размер постоянной арендной платы, но не более чем на 2/3 ставки рефинансирования, — сказано в постановлении.
Закрытая стоянка автобусов займет площадь в 3,6 тысячи квадратных метра. Кроме того, в аренду мэрия берет и здание производственного корпуса площадью 1,2 тысячи квадратных метра.
Также, как выяснила редакция TagilCity.ru, МУП «Тагильский трамвай» уже начал получать от «Службы заказчика городского хозяйства» новые СИМАЗы 2024 года выпуска. Так, согласно постановлению, 19 февраля предприятию было передано 10 таких автобусов.
Напомним, в администрации Нижнего Тагила заявили, что все муниципальные автобусы будут оснащены терминалами для безналичной оплаты.