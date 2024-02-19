52,8 млн потратят на аренду ангаров для муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле

Договор с индивидуальным предпринимателем будет действовать до 10 февраля 2029 года. Ежемесячная сумма арендной платы составит 880 тысяч рублей, а предельная минимальная цена договора — 52,8 миллиона рублей. Также администрация Нижнего Тагила будет оплачивать коммунальные платежи за электричество, водоснабжение

и водоотведение.