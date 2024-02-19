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Posted 19 февраля 2024, 13:30

Published 19 февраля 2024, 13:30

Modified 19 февраля 2024, 13:32

Updated 19 февраля 2024, 13:32

О дефиците кадров заявили 76% предприятий Свердловской области

76% предприятий Свердловской области нуждаются в работниках

19 февраля 2024, 13:30
Фото: 1MI.

О дефиците кадров заявили 76% предприятий Свердловской области

В Свердловской области 76% предприятий заявили о том, что нуждаются в работниках.

При этом годом ранее о такой трудности сообщали лишь 52% работодателей. Об этом сообщается в отчете СОСПП. Нехватка кадров была названа главной проблемой на настоящий момент.

Второй по значимости проблемой назван рост цен поставщиков. В 2022 году эта трудность была первоочередной. На третьем месте в списке проблем для свердловских предприятий — международные санкции.

Отмечается, что лучше всего себя чувствуют представители сфер IT, торговли и промышленности.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на линию не выходят 25% автобусов. Все из-за нехватки водителей.

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