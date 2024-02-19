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В Екатеринбурге в ДТП с троллейбусом пострадала 52-летняя женщина

Без травм не обошлось: в Екатеринбурге «Газель» столкнулась с троллейбусом

19 февраля 2024, 13:13
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП с троллейбусом пострадала 52-летняя женщина

Водитель «Газели» при перестроении въехал в троллейбус, который двигался в ту же сторону по улице Щербакова в Екатеринбурге.

В столице региона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского электрического транспорта. Как сообщает ГИБДД города, на улице Щербакова водитель «Газели» совершил неправильный маневр и въехал в троллейбус.

В салоне в этот момент находилось 25 человек. Почти все отделались лишь испугом, а вот одна из пассажирок, 52-летняя женщина, получила травмы.

Троллейбус двигался в одну сторону с «Газелью», которая допустила ошибки при перестроении в другой ряд, также говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в больнице умерла 77-летняя женщина, которую на дороге под Ивделем сбила фура.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Правила#Газель#Троллейбус#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Бобровицкая
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