Без травм не обошлось: в Екатеринбурге «Газель» столкнулась с троллейбусом

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В столице региона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского электрического транспорта. Как сообщает ГИБДД города, на улице Щербакова водитель «Газели» совершил неправильный маневр и въехал в троллейбус.
В салоне в этот момент находилось 25 человек. Почти все отделались лишь испугом, а вот одна из пассажирок, 52-летняя женщина, получила травмы.
Троллейбус двигался в одну сторону с «Газелью», которая допустила ошибки при перестроении в другой ряд, также говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в больнице умерла 77-летняя женщина, которую на дороге под Ивделем сбила фура.