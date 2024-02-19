Директора «Динамо» Екатеринбурга отпустили домой из полиции

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Известно, что полиция не выходила в суд с требованием избрания меры пресечения для него. Как пояснили в Свердловской облсуде, следователь может без суда назначить бывшему руководителю подписку о невыезде, либо вовсе не избирать ему меры, пишет ЕАН.
Ранее сообщалось, что Медведева подозревают в коррупционном преступлении. За это он и был задержан. Главой отделения «Динамо» он стал 7 октября 2022 года. 1 февраля 2024 года он уволился.
Ранее сообщалось, что Минфин Свердловской области проверит Управление автодорог после скандала.