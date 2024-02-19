tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Екатеринбурге из полиции домой отпущен директор «Динамо»

Директора «Динамо» Екатеринбурга отпустили домой из полиции

19 февраля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге из полиции домой отпущен директор «Динамо»

В Екатеринбурге из отделения полиции домой отпустили директора «Динамо». Полицейские не стали настаивать на избрании меры пресечения для экс-руководителя Михаила Медведева.

Известно, что полиция не выходила в суд с требованием избрания меры пресечения для него. Как пояснили в Свердловской облсуде, следователь может без суда назначить бывшему руководителю подписку о невыезде, либо вовсе не избирать ему меры, пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что Медведева подозревают в коррупционном преступлении. За это он и был задержан. Главой отделения «Динамо» он стал 7 октября 2022 года. 1 февраля 2024 года он уволился.

Ранее сообщалось, что Минфин Свердловской области проверит Управление автодорог после скандала.

Экс-таможенник в Екатеринбурге приговорен к трем годам колонии за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
С фирмы бизнесмена, передавшего взятку свердловскому десантнику, взыскивают 7 млнБывших свердловских гаишников осудили за взятки, на которые они открыли заправкуСтарший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки
#Суд#Полиция#Криминал#Коррупция#Задержание#Директор#Динамо#Екатеринбург#Подписка о невыезде#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
В Свердловскую область придет потепление 19 февраля
Сегодня, 06:08
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23