Дошколята из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехнике

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:48
Завершился региональный этап STEAM-соревнований по робототехнике, который проводился в Верхней Пышме. Воспитанники нижнетагильского объединения «Радость» отлично зарекомендовали себя и привезли много разных наград, информирует городское управление образования.
Всего в соревнованиях принимали участие более 300 ребят со всей Свердловской области. В этом году они фантазировали и создавали проекты на тему «Сокровища недр».
Юные тагильчане представили свои разработки в робототехнике в направлениях «Лига открытий» и «Лига исследований». В итоге детский сад №6 стал первым в номинации «Лучшее оформление проекта» и сделал самую яркую презентацию. Детский сад №30 был награжден за лучшие инженерные тетради.
Детский сад №82 победил в номинации «Пытливые умы».
Ранее стали известны победители городского конкурса чтецов в Нижнем Тагиле.