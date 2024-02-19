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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Дошкольники из Нижнего Тагила победили на STEAM-соревнованиях по робототехнике

Дошколята из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехнике

19 февраля 2024, 12:46
Фото: управление образования Нижнего Тагила

Дошкольники из Нижнего Тагила победили на STEAM-соревнованиях по робототехнике

Воспитанники объединения «Радость» Нижнего Тагила привезли целую россыпь наград из Верхней Пышмы.

Завершился региональный этап STEAM-соревнований по робототехнике, который проводился в Верхней Пышме. Воспитанники нижнетагильского объединения «Радость» отлично зарекомендовали себя и привезли много разных наград, информирует городское управление образования.

Всего в соревнованиях принимали участие более 300 ребят со всей Свердловской области. В этом году они фантазировали и создавали проекты на тему «Сокровища недр».

Юные тагильчане представили свои разработки в робототехнике в направлениях «Лига открытий» и «Лига исследований». В итоге детский сад №6 стал первым в номинации «Лучшее оформление проекта» и сделал самую яркую презентацию. Детский сад №30 был награжден за лучшие инженерные тетради.

Детский сад №82 победил в номинации «Пытливые умы».

Ранее стали известны победители городского конкурса чтецов в Нижнем Тагиле.

Фото: управление образования Нижнего Тагила
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Соревнования#Верхняя Пышма#Победа#Дошкольники#Робототехника#Номинации#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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