Две студентки представят Свердловский медколледж на чемпионате «Профессионал»

Отборочные соревнования на региональный этап соревнований профмастерства «Профессионал» проходят сейчас во многих колледжах Свердловской области. В некоторых кандидаты уже отобраны. Так, честь Свердловского областного колледжа будут защищать сразу две студентки, сообщает учебное заведение в соцсетях.