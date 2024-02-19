Две студентки представят Свердловский медколледж на чемпионате «Профессионал»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
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Updated Сегодня, 10:17
Отборочные соревнования на региональный этап соревнований профмастерства «Профессионал» проходят сейчас во многих колледжах Свердловской области. В некоторых кандидаты уже отобраны. Так, честь Свердловского областного колледжа будут защищать сразу две студентки, сообщает учебное заведение в соцсетях.
14 студенток в течение двух дней бились за право представлять колледж в компетенции «Медицинский и социальный уход». В итоге наилучшие результаты показали Екатерина Швецова и Анна Фокина.
Задания были построены на основе реальной работы медицинских сестер в хосписах и поликлиниках.
Чемпионат «Профессионал» проводится в России для повышения престижа рабочих профессий. Одна из его главных целей — насыщение кадрами всех отраслей российской экономики.
Региональный этап чемпионата «Профессионал» в Свердловской области традиционно пройдет в апреле.
Ранее в Нижнем Тагиле подвели итоги городского конкурса чтецов «В начале было слово».