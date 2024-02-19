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Две студентки Свердловского медколледжа выступят на чемпионате «Профессионал»

Две студентки представят Свердловский медколледж на чемпионате «Профессионал»

19 февраля 2024, 10:15
Фото: Свердловский медицинский колледж

Две студентки Свердловского медколледжа выступят на чемпионате «Профессионал»

В Свердловском медколледже в Екатеринбурге завершились отборочные соревнования на региональный этап чемпионата «Профессионал». Честь учебного заведения будут защищать сразу две студентки.

Отборочные соревнования на региональный этап соревнований профмастерства «Профессионал» проходят сейчас во многих колледжах Свердловской области. В некоторых кандидаты уже отобраны. Так, честь Свердловского областного колледжа будут защищать сразу две студентки, сообщает учебное заведение в соцсетях.

14 студенток в течение двух дней бились за право представлять колледж в компетенции «Медицинский и социальный уход». В итоге наилучшие результаты показали Екатерина Швецова и Анна Фокина.

Задания были построены на основе реальной работы медицинских сестер в хосписах и поликлиниках.

Чемпионат «Профессионал» проводится в России для повышения престижа рабочих профессий. Одна из его главных целей — насыщение кадрами всех отраслей российской экономики.

Региональный этап чемпионата «Профессионал» в Свердловской области традиционно пройдет в апреле.

Ранее в Нижнем Тагиле подвели итоги городского конкурса чтецов «В начале было слово».

Фото: Свердловский медицинский колледж
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#Общество#Эксклюзив#Студенты#Молодежь#Колледж#Чемпионат#Медицинский колледж#Профессиональное мастерство#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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