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Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

19 февраля 2024, 12:18
Фото: Midjourney
На прошедшей неделе с 12 по 18 февраля в Нижнем Тагиле формальдегид превысил норму более, чем в два раза на Сухоложском поселке. Экодом представил проект по изготовлению модной одежды. Это и другие экологические новости — в материале TagilCity.ru.

По данным замеров, днем в 13:00 и вечером в 19:00 была превышена разовая ПДК формальдегида. Днем максимальная концентрация была определена в 2,2 ПДК. Это значит, что прибор показал 0,11 мг/м3. В вечернее время было замечено превышение в 1,2 ПДК: концентрация составила 0,06 мг/м3.

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УГМС и TagilCity.ru выявляли превышения вредных выбросов в воздухе больше недели перед визитом президента Владимира Путина. Показатели были выше нормы почти каждый день с 6 февраля.

Были выявлены сероводород, формальдегид, диоксид серы и азота. 10 февраля превышение формальдегида было превышено два раза на Сухоложском поселке. 11 февраля превышений зафиксировано не было.

В УГМС было вынесено предупреждение о НМУ I степени опасности, при которых промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов. НМУ длятся до восьми часов вечера 19 февраля.

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В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом появился пульпопровод, который был установлен агрокомплексом. Как предполагают жители поселка, сооружение сливает с территории свиной навоз.

Информацию об этом отправили в Росприроднадзор. В природоохранной прокуратуре сообщили, что по факту установки пульпопровода проведут проверку и в зависимости от ее результатов примут соответствующие меры.

Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории
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13 февраля жители Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на сильный неприятный запах, который стоял в воздухе из-за выбросов с Коксохимического производства НТМК. Газоанализатор показал нулевые итоги коротких замеров, однако это не означает, что в воздухе не было вредных выбросов. Предположительно, были вещества, которые не учтены газоанализатором.

«До тошноты»: жители Сухоложского в Нижнем Тагиле пожаловались на запах выбросов
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В Нижнем Тагиле в экологическом доме «Народный» начался проект «Творческая студия». Школьники и студенты, принимающие в нем участие, самостоятельно создадут различные изделия — от аксессуаров до одежды и предметов интерьера. Весной состоится показ их работ.

Творческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле
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В Невьянске оштрафовали на 400 тысяч рублей кооператив «Невьянский прииск». Организация не обеспечивала уровень восстановления земельных участков, соответствующий установленным нормативам, чтобы их можно было использовать по назначению.

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