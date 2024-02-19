Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

13 февраля жители Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на сильный неприятный запах, который стоял в воздухе из-за выбросов с Коксохимического производства НТМК. Газоанализатор показал нулевые итоги коротких замеров, однако это не означает, что в воздухе не было вредных выбросов. Предположительно, были вещества, которые не учтены газоанализатором.