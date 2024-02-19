Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По данным замеров, днем в 13:00 и вечером в 19:00 была превышена разовая ПДК формальдегида. Днем максимальная концентрация была определена в 2,2 ПДК. Это значит, что прибор показал 0,11 мг/м3. В вечернее время было замечено превышение в 1,2 ПДК: концентрация составила 0,06 мг/м3.
УГМС и TagilCity.ru выявляли превышения вредных выбросов в воздухе больше недели перед визитом президента Владимира Путина. Показатели были выше нормы почти каждый день с 6 февраля.
Были выявлены сероводород, формальдегид, диоксид серы и азота. 10 февраля превышение формальдегида было превышено два раза на Сухоложском поселке. 11 февраля превышений зафиксировано не было.
В УГМС было вынесено предупреждение о НМУ I степени опасности, при которых промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов. НМУ длятся до восьми часов вечера 19 февраля.
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом появился пульпопровод, который был установлен агрокомплексом. Как предполагают жители поселка, сооружение сливает с территории свиной навоз.
Информацию об этом отправили в Росприроднадзор. В природоохранной прокуратуре сообщили, что по факту установки пульпопровода проведут проверку и в зависимости от ее результатов примут соответствующие меры.
13 февраля жители Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на сильный неприятный запах, который стоял в воздухе из-за выбросов с Коксохимического производства НТМК. Газоанализатор показал нулевые итоги коротких замеров, однако это не означает, что в воздухе не было вредных выбросов. Предположительно, были вещества, которые не учтены газоанализатором.
В Нижнем Тагиле в экологическом доме «Народный» начался проект «Творческая студия». Школьники и студенты, принимающие в нем участие, самостоятельно создадут различные изделия — от аксессуаров до одежды и предметов интерьера. Весной состоится показ их работ.
В Невьянске оштрафовали на 400 тысяч рублей кооператив «Невьянский прииск». Организация не обеспечивала уровень восстановления земельных участков, соответствующий установленным нормативам, чтобы их можно было использовать по назначению.