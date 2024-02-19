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Published Сегодня, 08:20

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Житель Екатеринбурга заплатит более 70 тысяч за перелом челюсти своего знакомого

Фонд ОМС отсудил у жителя Екатеринбурга более 70 тысяч за сломанную челюсть приятеля

19 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга заплатит более 70 тысяч за перелом челюсти своего знакомого

Фонд ОМС отсудил у мужчины из Екатеринбурга 70 730 рублей за то, что он сломал челюсть своему знакомому. Инцидент случился в октябре 2021 года.

Горожане употребляли вместе алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора, во время которой один из них сломал другому челюсть. Пострадавший обратился сначала в больницу, а после этого в полицию.

В отношении нападавшего екатеринбуржца возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Обвиняемого приговорили к году и пяти месяцам заключения в колонии строгого режима.

В ноябре 2023 года фонд ОМС обратился в суд с иском о взыскании компенсации с осужденного. Суд удовлетворил требование истца.

Напомним, Фонд ОМС взыскал с жителя Екатеринбурга более 65 тысяч рублей за то, что он напал на человека с ножом.

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