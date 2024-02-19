Фонд ОМС отсудил у жителя Екатеринбурга более 70 тысяч за сломанную челюсть приятеля

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Горожане употребляли вместе алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора, во время которой один из них сломал другому челюсть. Пострадавший обратился сначала в больницу, а после этого в полицию.
В отношении нападавшего екатеринбуржца возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Обвиняемого приговорили к году и пяти месяцам заключения в колонии строгого режима.
В ноябре 2023 года фонд ОМС обратился в суд с иском о взыскании компенсации с осужденного. Суд удовлетворил требование истца.
Напомним, Фонд ОМС взыскал с жителя Екатеринбурга более 65 тысяч рублей за то, что он напал на человека с ножом.