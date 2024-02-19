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Глава СК РФ поручил отчитаться о расследовании дела о сносе жилья свердловчанки

Глава СК РФ заинтересовался оставшейся без жилья свердловчанкой

19 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Глава СК РФ поручил отчитаться о расследовании дела о сносе жилья свердловчанки

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о решении вопроса жительницы Свердловской области, которая осталась без жилья из-за сноса аварийного дома.

Об этой ситуации сообщалось в соцсетях. Было сказано, что аварийный дом свердловчанки снесли. При этом женщине не предоставили другого жилья, пишет СК.

В итоге Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проделанной по этому вопросу работе, а также о принятом решении. Отчитаться предстоит главе СК по региону Анатолию Надбитову.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жильцы аварийного дома требуют большей компенсации за землю. Им предложили выплатить по 3-4 миллиона. Они не согласны с суммой и считают, что их земли стоят порядка 8-9 миллионов.

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#Происшествия#Свердловская область#Жилье#Регион#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Аварийный дом#Снос дома#Дарья Сорокина#Свердловчанка#СК России#Анатолий Надбитов
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