Глава СК РФ заинтересовался оставшейся без жилья свердловчанкой

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Об этой ситуации сообщалось в соцсетях. Было сказано, что аварийный дом свердловчанки снесли. При этом женщине не предоставили другого жилья, пишет СК.
В итоге Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проделанной по этому вопросу работе, а также о принятом решении. Отчитаться предстоит главе СК по региону Анатолию Надбитову.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жильцы аварийного дома требуют большей компенсации за землю. Им предложили выплатить по 3-4 миллиона. Они не согласны с суммой и считают, что их земли стоят порядка 8-9 миллионов.