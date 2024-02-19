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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В мэрии Екатеринбурга рассказали и показали, куда вывозят снег из города

Из Екатеринбурга на полигоны дорожники ежедневно вывозят тысячи тонн снега

19 февраля 2024, 14:57
Фото: мэрия Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга рассказали и показали, куда вывозят снег из города

Только один полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга уже принял 134 тысячи тонн снега. Это на порядок больше, чем за всю прошлогоднюю зиму.

В мэрии Екатеринбурга после многочисленных жалоб горожан на плохую уборку снега решили показать, как проходит процесс, и озвучили цифры по вывозу снежных навалов. Пресс-тур для журналистов по Чкаловскому полигону в понедельник, 19 февраля, лично провел вице-мэр Алексей Бубнов.

По его словам, ежедневно городские службы на грузовиках вывозят по 11-12 тысяч тонн с улиц. Объем снежных куч на полигонах растет с каждым днем, и это еще не конец: до конца зимнего сезона по прогнозам будет вывезено более 870 тысяч тонн.

Только на одном Чкаловском полигоне уже находится 134 тысячи тонн снега, а к концу зимы он пополнится еще примерно на 30 тысяч тонн. Снег на полигоне не просто сваливают в кучи, а разбрасывают и трамбуют бульдозерами.

Когда начнется потепление, его, напротив, начнут разрыхлять для более быстрого таяния.

Снега так много, что он будет таять очень долго, также рассказал Алексей Бубнов. Порой он лежит на площадках до августа. Когда снежный покров на полигоне полностью сходит, коммунальщики убирают оставшийся мусор.

Ранее в Екатеринбурге предложили растапливать снег с помощью отходов канализации.

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Фото: мэрия Екатеринбурга
#Общество#Снег#Коммунальщики#Уборка снега#Вывоз снега#Грузовики#Снежные полигоны#Екатеринбург#Вывоз#Дарья Бобровицкая
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