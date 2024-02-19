Из Екатеринбурга на полигоны дорожники ежедневно вывозят тысячи тонн снега

По его словам, ежедневно городские службы на грузовиках вывозят по 11-12 тысяч тонн с улиц. Объем снежных куч на полигонах растет с каждым днем, и это еще не конец: до конца зимнего сезона по прогнозам будет вывезено более 870 тысяч тонн.