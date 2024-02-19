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Прохожий в Екатеринбурге украл велосипед у доставщика еды

Курьер в Екатеринбурге лишился велосипеда. Его украл прохожий

19 февраля 2024, 04:01
Фото: Midjourney

Прохожий в Екатеринбурге украл велосипед у доставщика еды

У доставщика еды в Екатеринбурге неизвестный украл велосипед. Инцидент произошел на улице Пехотинцев.

Сотрудник доставки еды, подъехав к жилому дому, оставил свой велосипед на улице и скрылся в подъезде. Когда он вернулся, велосипеда уже не было, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

При этом на видео заметно, как прохожий, заметив велосипед, подошел к нему и, достав инструмент, взломал замок, после чего он скрылся вместе с транспортным средством.

Напомним, подросткам в Екатеринбурге грозит лишение свободы на семь за кражу денег из магазина, которую они совершили 4 февраля 2024 года.

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