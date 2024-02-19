Курьер в Екатеринбурге лишился велосипеда. Его украл прохожий

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Сотрудник доставки еды, подъехав к жилому дому, оставил свой велосипед на улице и скрылся в подъезде. Когда он вернулся, велосипеда уже не было, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
При этом на видео заметно, как прохожий, заметив велосипед, подошел к нему и, достав инструмент, взломал замок, после чего он скрылся вместе с транспортным средством.
Напомним, подросткам в Екатеринбурге грозит лишение свободы на семь за кражу денег из магазина, которую они совершили 4 февраля 2024 года.