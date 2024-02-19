Найден способ повышения рождаемости в Свердловской области

В текущем году расширен список исследований, большая часть которых внедряется в рамках Года семьи и направлена на профилактику болезней, препятствующих деторождению. Замминистр регионального здравоохранения Екатерина Ютяева рассказала, что к перечню добавлены обследования для выявления присущих для региона болезней.