Найден способ повышения рождаемости в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Согласно информации от департамента информполитики, в больницах обновлен перечень обследований, включая новые осмотры, такие как анализ семенной жидкости. Обследования для свердловчан запустил глава региона Евгений Куйвашев.
В текущем году расширен список исследований, большая часть которых внедряется в рамках Года семьи и направлена на профилактику болезней, препятствующих деторождению. Замминистр регионального здравоохранения Екатерина Ютяева рассказала, что к перечню добавлены обследования для выявления присущих для региона болезней.
В новый список обследований включены:
Для исследования требуется предоставить медикам паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее мэр Среднеуральска назвал необычную причину снижения рождаемости. Он считает, что причина может скрываться в ветхих очистных сооружений.