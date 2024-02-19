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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Свердловской области запущены обследования для повышения рождаемости

Найден способ повышения рождаемости в Свердловской области

19 февраля 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области запущены обследования для повышения рождаемости

В Свердловской области были внесены изменения в профилактические мероприятия, направленные на повышение рождаемости среди жителей региона.

Согласно информации от департамента информполитики, в больницах обновлен перечень обследований, включая новые осмотры, такие как анализ семенной жидкости. Обследования для свердловчан запустил глава региона Евгений Куйвашев.

В текущем году расширен список исследований, большая часть которых внедряется в рамках Года семьи и направлена на профилактику болезней, препятствующих деторождению. Замминистр регионального здравоохранения Екатерина Ютяева рассказала, что к перечню добавлены обследования для выявления присущих для региона болезней.

В новый список обследований включены:

  • спермограмма;
  • выявление ВИЧ, сифилиса и гепатита C;
  • разные виды УЗИ.

Для исследования требуется предоставить медикам паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее мэр Среднеуральска назвал необычную причину снижения рождаемости. Он считает, что причина может скрываться в ветхих очистных сооружений.

#Дети#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Щитовидная железа#Здоровье детей#Екатеринбург#Сифилис#Дарья Сорокина#Год семьи
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