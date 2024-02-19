Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Еще одно БДСМ-пати попало в поле зрения общественников. Генеральную прокуратуру РФ просят разобраться в том, что происходило на вечеринке в екатеринбургском Доме офицеров в ноябре 2023 года. Заявление подала общественный деятель Екатерина Ипатова. Об этом она сообщила в телеграм-канале.