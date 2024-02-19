Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Еще одно БДСМ-пати попало в поле зрения общественников. Генеральную прокуратуру РФ просят разобраться в том, что происходило на вечеринке в екатеринбургском Доме офицеров в ноябре 2023 года. Заявление подала общественный деятель Екатерина Ипатова. Об этом она сообщила в телеграм-канале.
По словам Ипатовой, все «действо» происходило в разгар СВО, когда солдаты и офицеры отдают жизни за страну. Кроме того, в Доме офицеров немало исторических книг о ВОВ, а участники вечеринки занимались развратом прямо на этих стеллажах.
Заявление от Ипатовой в ведомстве зарегистрировали, будет проведена проверка.
В начале февраля полиция сорвала БДСМ-вечеринку в клубе «Фабрика».