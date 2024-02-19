tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Генпрокуратура может проверить БДСМ-вечеринку в Доме Офицеров в Екатеринбурге

Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

19 февраля 2024, 14:32
Фото: 1MI

Генпрокуратура может проверить БДСМ-вечеринку в Доме Офицеров в Екатеринбурге

В обращении говорится, что участники «предавались разврату» прямо на стеллажах с книгами о Великой Отечественной войне.

Еще одно БДСМ-пати попало в поле зрения общественников. Генеральную прокуратуру РФ просят разобраться в том, что происходило на вечеринке в екатеринбургском Доме офицеров в ноябре 2023 года. Заявление подала общественный деятель Екатерина Ипатова. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

По словам Ипатовой, все «действо» происходило в разгар СВО, когда солдаты и офицеры отдают жизни за страну. Кроме того, в Доме офицеров немало исторических книг о ВОВ, а участники вечеринки занимались развратом прямо на этих стеллажах.

Заявление от Ипатовой в ведомстве зарегистрировали, будет проведена проверка.

В начале февраля полиция сорвала БДСМ-вечеринку в клубе «Фабрика».

Читайте также:
В Екатеринбурге агрессивная собака набросились на 13-летнюю девочку в СНТ «Надежда»Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМДепутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
#Общество#Проверка#Прокуратура#Общественники#Вечеринка#ВОв#Разврат#18+#Екатеринбург#СВО#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:18
Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила
Сегодня, 12:26
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецов
Сегодня, 09:38
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23