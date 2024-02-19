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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Избитый сотрудниками ГИБДД юноша из Сухого Лога вызвал обидчиков на спарринг

Обвинивший инспекторов в избиении юноша из Сухого Лога хотел решить дело «по-мужски»

19 февраля 2024, 11:41
Фото: 1MI

Избитый сотрудниками ГИБДД юноша из Сухого Лога вызвал обидчиков на спарринг

16-летний парень из Сухого Лога, у которого произошел конфликт с автоинспекторами, хотел вызвать их на тренировку и решить дело в честном поединке.

16-летний Игорь (имя изменено), который 7 февраля, вступил в конфликт с инспекторами ГИБДД утверждает, что хотел решить дело в честном поединке и вызвал обидчиков на спарринг. Об этом пишет Ura.ru.

Он рассказал подробности того вечера. По словам подростка, после словесной перепалки правоохранители увезли его друга в лес и там несколько раз ударили. Затем они доставили его домой и велели вызвать сюда же Игоря. После этого автоинспекторы, по его словам, избили и его прямо на глазах у родителей приятеля.

Игорь утверждает, что он предлагал мужчинам прийти на тренировку (подросток занимается боксом и рукопашным боем) и решить дело в честном спарринге, но они «запинали его ногами».

Сами автоинспекторы утверждают, что подростки лгут. По данному факту уже проводит проверку СК, и если слова подростков подтвердятся, то в руководстве регионального УМВД обещают принять меры.

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы и инспекторы ПДН будут разбираться с подростками-зацеперами, которые катаются на трамваях.

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#Происшествия#Проверка#ГИБДД#Избиение#Подростки#Сухой Лог#18+#Екатеринбург#Автоинспекторы#Дарья Бобровицкая
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