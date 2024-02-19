Обвинивший инспекторов в избиении юноша из Сухого Лога хотел решить дело «по-мужски»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
16-летний Игорь (имя изменено), который 7 февраля, вступил в конфликт с инспекторами ГИБДД утверждает, что хотел решить дело в честном поединке и вызвал обидчиков на спарринг. Об этом пишет Ura.ru.
Он рассказал подробности того вечера. По словам подростка, после словесной перепалки правоохранители увезли его друга в лес и там несколько раз ударили. Затем они доставили его домой и велели вызвать сюда же Игоря. После этого автоинспекторы, по его словам, избили и его прямо на глазах у родителей приятеля.
Игорь утверждает, что он предлагал мужчинам прийти на тренировку (подросток занимается боксом и рукопашным боем) и решить дело в честном спарринге, но они «запинали его ногами».
Сами автоинспекторы утверждают, что подростки лгут. По данному факту уже проводит проверку СК, и если слова подростков подтвердятся, то в руководстве регионального УМВД обещают принять меры.
В Нижнем Тагиле правоохранительные органы и инспекторы ПДН будут разбираться с подростками-зацеперами, которые катаются на трамваях.