Обвинивший инспекторов в избиении юноша из Сухого Лога хотел решить дело «по-мужски»

Он рассказал подробности того вечера. По словам подростка, после словесной перепалки правоохранители увезли его друга в лес и там несколько раз ударили. Затем они доставили его домой и велели вызвать сюда же Игоря. После этого автоинспекторы, по его словам, избили и его прямо на глазах у родителей приятеля.