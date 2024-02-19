Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в ОАЭ

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Информация об отмене данного авиарейса появилась на электронном табло аэропорта Кольцово. Вылет воздушного судна должен был состояться в 01:50, а прибытие в аэропорт Шарджа — в 06:00 по местному времени.
Причина, из-за которой было принято решение о том, чтобы отменить авиамаршрут, в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 5 февраля 2024 года в Екатеринбурге задержали вылет самолетов в Санкт-Петербург и в Якутск. Причина задержки авиарейсов также не сообщается.