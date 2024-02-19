tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Екатеринбурге отменен вылет самолета в ОАЭ

Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в ОАЭ

19 февраля 2024, 04:44
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге отменен вылет самолета в ОАЭ

Самолет авиакомпании AirArabia, который должен был лететь из Екатеринбурга в ОАЭ, был отменен. Вылет должен был состояться 19 февраля 2024 года.

Информация об отмене данного авиарейса появилась на электронном табло аэропорта Кольцово. Вылет воздушного судна должен был состояться в 01:50, а прибытие в аэропорт Шарджа — в 06:00 по местному времени.

Причина, из-за которой было принято решение о том, чтобы отменить авиамаршрут, в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 5 февраля 2024 года в Екатеринбурге задержали вылет самолетов в Санкт-Петербург и в Якутск. Причина задержки авиарейсов также не сообщается.

Самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Стамбул
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту КольцовоВылет авиарейсов из Екатеринбурга в Якутск и Санкт-Петербург задержалиПассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Отмена#ОАЭ#Решение#Причина#Вылет#Екатеринбург#Судно#Елизавета Зиборова#Электронное табло#Прибытие
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Телевизоры перестанут работать в Свердловской области
17 февраля, 14:50
Актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки
Вчера, 10:51
«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковки
Вчера, 06:27
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23