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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Пенсионерка потеряла сознание во время пожара в доме в Нижнем Тагиле

Пенсионерка чуть не сгорела заживо в Нижнем Тагиле

19 февраля 2024, 12:22
Фото: Отдел надзорной деятельности

Пенсионерка потеряла сознание во время пожара в доме в Нижнем Тагиле

67-летняя пенсионерка потеряла сознание во время пожара в доме в Нижнем Тагиле. Это произошло 16 февраля после 19:00.

Спасателей вызвали соседи. Горел одноэтажный деревянный дом по улице Заозерная. На место выехали 11 пожарных. Тушение пламени было осложнено отдаленностью водоисточников. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Пламя потушили спустя два часа. В общей сложности горело 80 квадратных метров территории дома. Пострадал один человек — 67-летняя мать хозяина дома.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Ее нашли без сознания у выхода в надворных постройках, откуда и начался пожар. Ее откачали и передали медикам. У женщины обгорело 5% тела, также она получила отравление продуктами горения.

Как известно предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в деревне Артинского ГО сгорела баня.

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