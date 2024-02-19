Пенсионерка чуть не сгорела заживо в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Спасателей вызвали соседи. Горел одноэтажный деревянный дом по улице Заозерная. На место выехали 11 пожарных. Тушение пламени было осложнено отдаленностью водоисточников. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Пламя потушили спустя два часа. В общей сложности горело 80 квадратных метров территории дома. Пострадал один человек — 67-летняя мать хозяина дома.
Ее нашли без сознания у выхода в надворных постройках, откуда и начался пожар. Ее откачали и передали медикам. У женщины обгорело 5% тела, также она получила отравление продуктами горения.
Как известно предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в деревне Артинского ГО сгорела баня.