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Posted 19 февраля 2024, 12:00

Published 19 февраля 2024, 12:00

Modified 19 февраля 2024, 12:44

Updated 19 февраля 2024, 12:44

Перелом ребер: в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе выехала на ж/д пути перед тепловозом

19 февраля 2024, 12:00

В Нижнем Тагиле ВАЗ выехал на железнодорожные пути и столкнулся с тепловозом

Девушка за рулем отечественного автомобиля совершила этот маневр на ж/д переезде в Нижнем Тагиле, несмотря на красный сигнал светофора.

В Нижнем Тагиле в понедельник, 19 февраля, произошло ДТП на железнодорожных путях на улице Вогульской. ВАЗ-2114, которым управляла девушка 1994 года рождения, выехал прямо на пути перед движущимся тепловозом, информирует ГИБДД Свердловской области.

При этом на переезде горел красный сигнал светофора и был включен звуковой сигнал оповещения. В результате произошло столкновение. Водитель авто получила переломы ребер и была доставлена в больницу. Также серьезные повреждения получил ВАЗ.

Машинист тепловоза не пострадал. Автоинспекторы ДПС проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле увечья получил ребенок.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Тепловоз#Травмы#ВАЗ 2114#Железнодорожные пути#18+#Екатеринбург
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