Перелом ребер: в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе выехала на ж/д пути перед тепловозом

Posted 19 февраля 2024, 12:00
Published 19 февраля 2024, 12:00
Modified 19 февраля 2024, 12:44
Updated 19 февраля 2024, 12:44
В Нижнем Тагиле в понедельник, 19 февраля, произошло ДТП на железнодорожных путях на улице Вогульской. ВАЗ-2114, которым управляла девушка 1994 года рождения, выехал прямо на пути перед движущимся тепловозом, информирует ГИБДД Свердловской области.
При этом на переезде горел красный сигнал светофора и был включен звуковой сигнал оповещения. В результате произошло столкновение. Водитель авто получила переломы ребер и была доставлена в больницу. Также серьезные повреждения получил ВАЗ.
Машинист тепловоза не пострадал. Автоинспекторы ДПС проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства аварии.
Ранее в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле увечья получил ребенок.