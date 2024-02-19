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Published Сегодня, 16:25

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Updated Сегодня, 16:27

В Екатеринбурге пиарщик Ширшиков признал себя виновным в оправдании терроризма

Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма

19 февраля 2024, 16:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пиарщик Ширшиков признал себя виновным в оправдании терроризма

На рассмотрении дела в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге он заявил, что в будущем хочет приносить пользу обществу.

До семи лет колонии может грозить специалисту в области PR из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову за скандальный пост в соцсетях после убийства военного корреспондента Владлена Татарского. В понедельник, 19 февраля, на слушании в суде он полностью раскаялся и признал себя виновным в оправдании терроризма, пишет портал 66.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Федора Акчермышева.

Ширшикова обвинили в публичных призывах к терроризму в апреле 2023 года, когда произошел взрыв в кафе, где Татарский проводил авторскую встречу из-за поста в телеграм-канале. Он был задержан сотрудниками ФСБ и изначально полностью отрицал свою вину в оправдании терроризма.

Сегодня Ширшиков изменил показания. Судьям он заявил, что мог бы достойно служить обществу, если бы остался на свободе.

Ранее стало известно, что в оправдании терроризма подозревают священника-неопятидесятника из деревни Савиново.

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#Суд#Уголовное дело#ФСБ#Терроризм#Адвокат#Признание#18+#Екатеринбург#Обвиняемый#Раскаяние#Оправдание#Дарья Бобровицкая
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