Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
До семи лет колонии может грозить специалисту в области PR из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову за скандальный пост в соцсетях после убийства военного корреспондента Владлена Татарского. В понедельник, 19 февраля, на слушании в суде он полностью раскаялся и признал себя виновным в оправдании терроризма, пишет портал 66.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Федора Акчермышева.
Ширшикова обвинили в публичных призывах к терроризму в апреле 2023 года, когда произошел взрыв в кафе, где Татарский проводил авторскую встречу из-за поста в телеграм-канале. Он был задержан сотрудниками ФСБ и изначально полностью отрицал свою вину в оправдании терроризма.
Сегодня Ширшиков изменил показания. Судьям он заявил, что мог бы достойно служить обществу, если бы остался на свободе.
Ранее стало известно, что в оправдании терроризма подозревают священника-неопятидесятника из деревни Савиново.