Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма

До семи лет колонии может грозить специалисту в области PR из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову за скандальный пост в соцсетях после убийства военного корреспондента Владлена Татарского. В понедельник, 19 февраля, на слушании в суде он полностью раскаялся и признал себя виновным в оправдании терроризма, пишет портал 66.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Федора Акчермышева.