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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Подросток из Сухого Лога заявил об избиении сотрудниками ГИБДД

«Пинали ногами»: подросток из Сухого Лога обвинил инспекторов ГИБДД в избиении

19 февраля 2024, 10:24
Фото: 1MI

Подросток из Сухого Лога заявил об избиении сотрудниками ГИБДД

В Сухом Логу подросток пожаловался на то, что его избили сотрудники ГИБДД. Пострадавшему 16 лет.

По его словам, два инспектора набросились на него с кулаками. Все это происходило на глазах у родителей его друга, пишет Ура.ру.

Подросток рассказал, что его приятель Игорь (имя изменено) попросил приехать к нему домой. Когда он приехал, родители Игоря привели его к инспекторам для разговора. После этого якобы началось избиение.

Мальчик утверждает, что его запинывали и вынудили встать на колени.

Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке. Драка произошла между пятиклассниками. Пострадавший ребенок находится в больнице.

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