«Пинали ногами»: подросток из Сухого Лога обвинил инспекторов ГИБДД в избиении

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По его словам, два инспектора набросились на него с кулаками. Все это происходило на глазах у родителей его друга, пишет Ура.ру.
Подросток рассказал, что его приятель Игорь (имя изменено) попросил приехать к нему домой. Когда он приехал, родители Игоря привели его к инспекторам для разговора. После этого якобы началось избиение.
Мальчик утверждает, что его запинывали и вынудили встать на колени.
Ранее сообщалось, что сын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке. Драка произошла между пятиклассниками. Пострадавший ребенок находится в больнице.