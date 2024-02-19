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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Березовском разыскивают 13-летнего мальчика

Подросток пропал в Березовском

19 февраля 2024, 13:07
Фото: E1

В Березовском разыскивают 13-летнего мальчика

В Березовском несколько часов ищут 13-летнего мальчика. Его видели днем возле больницы.

Пропавшего зовут Роман. На момент пропажи он был одет в пуховик цвета хаки с мехом на капюшоне, темную шапку с серой полосой и помпоном. Также на нем надеты болоньевые черные штаны, черные ботинки и светлый шарф-хомут, пишет Е1.

Всех тех, кто видел Рому, просят позвонить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на протяжении почти двух недель ищут высокого мужчину. Пропавшему Ивану Плетухину 32 года. О нем ничего неизвестно с 5 февраля.

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