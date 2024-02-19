Подросток пропал в Березовском

Пропавшего зовут Роман. На момент пропажи он был одет в пуховик цвета хаки с мехом на капюшоне, темную шапку с серой полосой и помпоном. Также на нем надеты болоньевые черные штаны, черные ботинки и светлый шарф-хомут, пишет Е1.