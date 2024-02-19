Пока в окно не стучится: морозы из Свердловской области уходят, но и до весны далеко

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Февраль уже на исходе, однако зима не спешит уступать свои права весне. Немедленного потепления ждать не стоит, однако и трескучие морозы из Свердловской области постепенно уходят. Об этом рассказала главный уральский синоптик Галина Шепоренко.
Пока весь регион находится под властью антициклона, который и приносит холодный воздух. Ночами температура на Южном Урале местами опускается до -30 градусов, однако примерно через две недели ночи перестанут быть такими холодными.
В начале первого весеннего месяца дневные температуры могут и вовсе приблизиться к нулю, также рассказала Галина Шепоренко. И в целом март на Урале будет несколько теплее обычного, добавила метеоролог.
Ранее на прошлой неделе синоптики спрогнозировали безветренную неделю в Нижнем Тагиле.