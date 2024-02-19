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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет весна

Пока в окно не стучится: морозы из Свердловской области уходят, но и до весны далеко

19 февраля 2024, 14:13
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет весна

Окончание календарной зимы в Свердловской области не означает, что в марте сразу же станет тепло. Жителям Урала пока придется померзнуть.

Февраль уже на исходе, однако зима не спешит уступать свои права весне. Немедленного потепления ждать не стоит, однако и трескучие морозы из Свердловской области постепенно уходят. Об этом рассказала главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

Пока весь регион находится под властью антициклона, который и приносит холодный воздух. Ночами температура на Южном Урале местами опускается до -30 градусов, однако примерно через две недели ночи перестанут быть такими холодными.

В начале первого весеннего месяца дневные температуры могут и вовсе приблизиться к нулю, также рассказала Галина Шепоренко. И в целом март на Урале будет несколько теплее обычного, добавила метеоролог.

Ранее на прошлой неделе синоптики спрогнозировали безветренную неделю в Нижнем Тагиле.

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#Свердловская область#Потепление#Температура воздуха#Погода#Зима#Весна#Екатеринбург#Антициклон#Дарья Бобровицкая
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