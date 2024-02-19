Полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus

В Кургане местный житель угнал Lexus за 8 млн рублей у своего бывшего приятеля. Ранее он пользовался автомобилем с разрешения владельца и смог изготовить дубликат ключа. После конфликта общение прекратилось, злоумышленник решил похитить автомобиль и перегнать его в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.