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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

В Екатеринбурге найдена элитная иномарка, которую угнали из Кургана

Полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus

19 февраля 2024, 16:47
Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

В Екатеринбурге найдена элитная иномарка, которую угнали из Кургана

Элитный внедорожник стоимостью 8 млн рублей злоумышленник угнал у своего знакомого в Кургане и переправил в Екатеринбург.

В Кургане местный житель угнал Lexus за 8 млн рублей у своего бывшего приятеля. Ранее он пользовался автомобилем с разрешения владельца и смог изготовить дубликат ключа. После конфликта общение прекратилось, злоумышленник решил похитить автомобиль и перегнать его в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

К похищению мужчина тщательно подготовился: на одной из интернет-площадок он нашел выставленный на продажу похожий автомобиль и заказал такой же номерной знак. Машины были очень похожи, поэтому преступник считал, что иномарку никто не узнает.

Однако преступление было раскрыто. Курганские полицейские задержали подозреваемого в краже в ходе служебной командировки в уральскую столицу.

Теперь угонщик, против которого открыто уголовное производство, может отправиться за решетку на 10 лет.

По итогам 2023 года Свердловская область вошла в топ-3 регионов по угону автомобилей.

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#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Иномарка#Курганская область#Угон автомобиля#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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