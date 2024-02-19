Полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Кургане местный житель угнал Lexus за 8 млн рублей у своего бывшего приятеля. Ранее он пользовался автомобилем с разрешения владельца и смог изготовить дубликат ключа. После конфликта общение прекратилось, злоумышленник решил похитить автомобиль и перегнать его в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
К похищению мужчина тщательно подготовился: на одной из интернет-площадок он нашел выставленный на продажу похожий автомобиль и заказал такой же номерной знак. Машины были очень похожи, поэтому преступник считал, что иномарку никто не узнает.
Однако преступление было раскрыто. Курганские полицейские задержали подозреваемого в краже в ходе служебной командировки в уральскую столицу.
Теперь угонщик, против которого открыто уголовное производство, может отправиться за решетку на 10 лет.
По итогам 2023 года Свердловская область вошла в топ-3 регионов по угону автомобилей.