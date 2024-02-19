Посетитель ночного клуба в Красноуральске набросился с ножом на компанию

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Между посетителями заведения разгорелся конфликт, в ходе которого они принялись друг друга оскорблять. Нападавший в какой-то момент сначала ушел, а потом вернулся, держа в руке нож.
В итоге пострадал один из компании молодых людей, которому было нанесено ранение в шею, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
30-летний пострадавший сейчас находится в коме в реанимации. Молодой человек, напавший с ножом, оказался 26-летним жителем Пермского края. В полиции возбудили уголовное дело по факту происшествия.
Напомним, в Красноуфимске местный житель убил своих знакомых, вооружившись топором и ножом.