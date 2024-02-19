tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Молодой человек в Красноуральске поранил ножом компанию в ночном клубе

Посетитель ночного клуба в Красноуральске набросился с ножом на компанию

19 февраля 2024, 03:21
Фото: 1MI

Молодой человек в Красноуральске поранил ножом компанию в ночном клубе

В Красноуральске молодой человек набросился с ножом на компанию, которая пришла в ночной клуб Merlion. Инцидент произошел 17 февраля 2024 года.

Между посетителями заведения разгорелся конфликт, в ходе которого они принялись друг друга оскорблять. Нападавший в какой-то момент сначала ушел, а потом вернулся, держа в руке нож.

В итоге пострадал один из компании молодых людей, которому было нанесено ранение в шею, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

30-летний пострадавший сейчас находится в коме в реанимации. Молодой человек, напавший с ножом, оказался 26-летним жителем Пермского края. В полиции возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Напомним, в Красноуфимске местный житель убил своих знакомых, вооружившись топором и ножом.

«Пинал ногой по голове»: мужчину избили в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Вместе похоронят. Известны подробности ДТП хоккейной команды в Свердловской областиБолее 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской областиЖитель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором
#Происшествия#Проверка#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Пострадавший#ЧП#Компания#Реанимация#Ночной клуб#Молодые люди#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Телевизоры перестанут работать в Свердловской области
17 февраля, 14:50
Актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки
Вчера, 10:51
«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковки
Вчера, 06:27
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23