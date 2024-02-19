«Пострадали потолок, стены и крыша»: в деревне Артинского ГО сгорела баня

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Из-за распространившегося огня у бани пострадали потолок, крыша и стены. Устранением возгорания занимались пятеро спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Известно, что владельцы участка, где находится сгоревшая баня, в результате пожара не пострадали. Причины, из-за чего случилось ЧП, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в одной из городских школ на Уралмаше. Вскоре приехали спасатели, которые быстро ликвидировали разгоревшийся огонь.