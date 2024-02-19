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В деревне Артинского ГО разгорелся пожар на одном из участков

«Пострадали потолок, стены и крыша»: в деревне Артинского ГО сгорела баня

19 февраля 2024, 04:21
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В деревне Артинского ГО разгорелся пожар на одном из участков

Баня загорелась на жилом участке в деревне Афонасково, которая расположена в Артинском ГО. Происшествие случилось 18 февраля 2024 года.

Из-за распространившегося огня у бани пострадали потолок, крыша и стены. Устранением возгорания занимались пятеро спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Известно, что владельцы участка, где находится сгоревшая баня, в результате пожара не пострадали. Причины, из-за чего случилось ЧП, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в одной из городских школ на Уралмаше. Вскоре приехали спасатели, которые быстро ликвидировали разгоревшийся огонь.

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