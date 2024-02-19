tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Фура сбила 77-летнюю учительницу в Ивделе

Пожилая учительница из Ивделя скончалась под колесами фуры

19 февраля 2024, 13:01
Фото: 1MI

Фура сбила 77-летнюю учительницу в Ивделе

На пешеходном переходе в Ивделе грузовик сбил пожилую женщину. Это была 77-летняя педагог Нелли Спиридонова.

Женщина всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Работать в школе она начала в 24 года сразу после окончания педагогического института.

Авария произошла 17 февраля. В тот день Нелли шла по переходу через дорогу. Водитель транспортного средства не заметил учительницу и сбил ее. Ее довезли на скорой до реанимации, но спасли пострадавшую не удалось.

Напомним, что за рулем грузовика находился 51-летний водитель со стажем вождения 33 года. Водитель был трезв.

Юный хоккеист вышел из комы после ДТП на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под ИвделемВодитель и пассажир пострадали в ДТП в ЕкатеринбургеРебенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
#Происшествия#ДТП#Смерть#Скорая помощь#Фура#Грузовик#Реанимация#Ивдель#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:18
Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила
Сегодня, 12:26
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецов
Сегодня, 09:38
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23