Пожилая учительница из Ивделя скончалась под колесами фуры

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Женщина всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Работать в школе она начала в 24 года сразу после окончания педагогического института.
Авария произошла 17 февраля. В тот день Нелли шла по переходу через дорогу. Водитель транспортного средства не заметил учительницу и сбил ее. Ее довезли на скорой до реанимации, но спасли пострадавшую не удалось.
Напомним, что за рулем грузовика находился 51-летний водитель со стажем вождения 33 года. Водитель был трезв.