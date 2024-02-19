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У Нижнем Тагиле IT-куб создадут в ГДДЮТ

Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила

19 февраля 2024, 12:26
Фото: 1MI

У Нижнем Тагиле IT-куб создадут в ГДДЮТ

В Нижнем Тагиле в Городском доме детского и юношеского творчества с сентября начнет работать IT-куб. Там дети смогут заниматься цифровым образованием.

Центр цифрового образования расположится на первом и четвертом этажах ГДДЮТ и займет общую площадь в 402 квадратных метра. IT-куб будет поделен на несколько зон:

  • программирование на Python;
  • разработка VR/AR-приложений;
  • программирование роботов;
  • системное администрирование;
  • кибергигиена и работа с большими данными;
  • мобильная разработка;
  • лекторий, коворкинг, шахматная гостиная;
  • вспомогательные помещения.

Создается IT-куб, чтобы готовить кадры для градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Изначально заниматься там смогут 200 детей от 5 до 18 лет, а затем планируется, что посещать центр смогут 400 ребят. Для обеспечения образовательного процесса им будет предоставлено высокотехнологичное оборудование, выяснила редакция TagilCity.ru.

Торжественное открытие центра планируют организовать не позднее 13 сентября 2024 года, а работать IT-куб начнет с 15 сентября.

Напомним, в строящемся детском культурно-образовательном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле в одном из двух зданий также расположится IT-куб.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#ГДДЮТ#Инновации#Программирование#Компьютер#Занятия#Екатеринбург#Евгения Сафина
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