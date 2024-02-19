Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила

Создается IT-куб, чтобы готовить кадры для градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Изначально заниматься там смогут 200 детей от 5 до 18 лет, а затем планируется, что посещать центр смогут 400 ребят. Для обеспечения образовательного процесса им будет предоставлено высокотехнологичное оборудование, выяснила редакция TagilCity.ru.