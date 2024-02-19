Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Центр цифрового образования расположится на первом и четвертом этажах ГДДЮТ и займет общую площадь в 402 квадратных метра. IT-куб будет поделен на несколько зон:
Создается IT-куб, чтобы готовить кадры для градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Изначально заниматься там смогут 200 детей от 5 до 18 лет, а затем планируется, что посещать центр смогут 400 ребят. Для обеспечения образовательного процесса им будет предоставлено высокотехнологичное оборудование, выяснила редакция TagilCity.ru.
Торжественное открытие центра планируют организовать не позднее 13 сентября 2024 года, а работать IT-куб начнет с 15 сентября.
Напомним, в строящемся детском культурно-образовательном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле в одном из двух зданий также расположится IT-куб.