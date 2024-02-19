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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Пьяный дебош устроили мужчины в самолете до Екатеринбурга

Пьяные дебоширы устроили скандал в самолете. Он должен был полететь в Екатеринбург

19 февраля 2024, 11:10
Фото: 1MI

Пьяный дебош устроили мужчины в самолете до Екатеринбурга

Двое пассажиров рейса Сургут — Екатеринбург устроили дебош в самолете. Воздушное судно готовилось взлететь в уральскую столицу.

Мужчины поссорились и всячески друг друга оскорбляли. На замечания они не реагировали, пишет ЕАН.

Тогда пилот решил снять из с рейса. Их выпроводили из самолета. Выяснилось, что мужчины возвращались домой с вахты. Это жители Челябинска и Перми. Им 57 и 39 лет.

Один из них отказался пройти медосвидетельствование, а второй согласился. Анализ подтвердил, что он пьян. Теперь ему выпишут штраф за пьяное пребывание в общественном месте. Второму мужчине назначат штраф за хулиганство.

Ранее сообщалось, что авиарейс Санкт-Петербург — Душанбе приземлился в Самаре из-за дебошира на борту.

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#Происшествия#Штраф#Скандал#Пассажиры#Самолет#Оскорбления#Екатеринбург#Взлет#Дарья Сорокина#Медосвидетельствование
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