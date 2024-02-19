Пьяные дебоширы устроили скандал в самолете. Он должен был полететь в Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Мужчины поссорились и всячески друг друга оскорбляли. На замечания они не реагировали, пишет ЕАН.
Тогда пилот решил снять из с рейса. Их выпроводили из самолета. Выяснилось, что мужчины возвращались домой с вахты. Это жители Челябинска и Перми. Им 57 и 39 лет.
Один из них отказался пройти медосвидетельствование, а второй согласился. Анализ подтвердил, что он пьян. Теперь ему выпишут штраф за пьяное пребывание в общественном месте. Второму мужчине назначат штраф за хулиганство.
Ранее сообщалось, что авиарейс Санкт-Петербург — Душанбе приземлился в Самаре из-за дебошира на борту.