Пьяный мужчина раздевался в метро Екатеринбурга и говорил о Родине

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Видеозапись произошедшего была опубликована в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]».
На записи видно, как мужчина опустился на колени перед турникетом и громко заявил о своей любви к маме и Родине. Постепенно он начал раздеваться, при этом умоляя о том, чтобы ему разрешили вернуться домой.
Рядом с ним находится сотрудник полиции, пытающийся уговорить его прекратить подобные действия. Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.
Ранее пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне. Он отбивался от демонов.