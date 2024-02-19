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В метро Екатеринбурга задержан дебошир

Пьяный мужчина раздевался в метро Екатеринбурга и говорил о Родине

19 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI

В метро Екатеринбурга задержан дебошир

В метрополитене Екатеринбурга произошел инцидент. Мужчина, находясь на станции «Уралмаш», выразил свою любовь к Родине и матери.

Видеозапись произошедшего была опубликована в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]».

На записи видно, как мужчина опустился на колени перед турникетом и громко заявил о своей любви к маме и Родине. Постепенно он начал раздеваться, при этом умоляя о том, чтобы ему разрешили вернуться домой.

Рядом с ним находится сотрудник полиции, пытающийся уговорить его прекратить подобные действия. Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Ранее пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне. Он отбивался от демонов.

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#Происшествия#Метро#Мужчина#Дебош#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Сорокина
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