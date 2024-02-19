Развлечение для всей семьи: в Нижнем Тагиле будут стрелять по тарелочкам

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В Нижнем Тагиле в субботу, 24 февраля, состоятся соревнования по стрельбе по тарелочкам. Об этом сообщает депутат гордумы Дмитрий Костенников.
Это семейные старты на кубок благотворительного фонда «Первый», они посвящены Дню защитника Отечества — 23 февраля.
Сами соревнования начнутся 24 февраля в 10 часов, а подавать заявки можно до 22 февраля, информирует депутат.
Ранее стало известно, что воспитанники детских садов Нижнего Тагила отлично проявили себя на соревнованиях по робототехнике в Верхней Пышме.