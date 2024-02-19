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Updated Сегодня, 18:16

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по стрельбе по тарелочкам

Развлечение для всей семьи: в Нижнем Тагиле будут стрелять по тарелочкам

19 февраля 2024, 17:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по стрельбе по тарелочкам

Мероприятие, которое состоится в Нижнем Тагиле 24 февраля, приурочено к Дню защитника Отечества.

В Нижнем Тагиле в субботу, 24 февраля, состоятся соревнования по стрельбе по тарелочкам. Об этом сообщает депутат гордумы Дмитрий Костенников.

Это семейные старты на кубок благотворительного фонда «Первый», они посвящены Дню защитника Отечества — 23 февраля.

Сами соревнования начнутся 24 февраля в 10 часов, а подавать заявки можно до 22 февраля, информирует депутат.

Ранее стало известно, что воспитанники детских садов Нижнего Тагила отлично проявили себя на соревнованиях по робототехнике в Верхней Пышме.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Семья#Стрельба#Кубок#Благотворительный фонд#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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