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Пьяный водитель в Нижнем Тагиле устроил ДТП с тремя пострадавшими

Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле

19 февраля 2024, 05:36
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пьяный водитель в Нижнем Тагиле устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина, управлявший иномаркой Land Rover, совершил массовую дорожную аварию на улице Быкова. ДТП произошло 18 февраля 2024 года.

Водитель не соблюдал безопасное расстояние от Chevrolet Niva, который двигался впереди, в результате чего произошло столкновение. Затем Land Rover откинуло на Ford Fusion, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В случившейся аварии повреждения получили пятилетний ребенок, ехавший в Chevrolet, а также водитель и пассажир Ford. Госпитализация им не понадобилась. У виновника ДТП, как оказалось, не было прав на вождение, а также в момент ЧП он был нетрезв.

Напомним, в Екатеринбурге около бизнес-центра Высоцкий столкнулись несколько машин. Известно, что пострадавших в аварии нет.

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