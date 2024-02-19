Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:36
Водитель не соблюдал безопасное расстояние от Chevrolet Niva, который двигался впереди, в результате чего произошло столкновение. Затем Land Rover откинуло на Ford Fusion, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившейся аварии повреждения получили пятилетний ребенок, ехавший в Chevrolet, а также водитель и пассажир Ford. Госпитализация им не понадобилась. У виновника ДТП, как оказалось, не было прав на вождение, а также в момент ЧП он был нетрезв.
Напомним, в Екатеринбурге около бизнес-центра Высоцкий столкнулись несколько машин. Известно, что пострадавших в аварии нет.