Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле

В случившейся аварии повреждения получили пятилетний ребенок, ехавший в Chevrolet, а также водитель и пассажир Ford. Госпитализация им не понадобилась. У виновника ДТП, как оказалось, не было прав на вождение, а также в момент ЧП он был нетрезв.