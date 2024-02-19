Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Большой интерес вызывает разнообразие медицинских услуг, диет и спортивных занятий, предлагаемых в санаториях, пишет pravda.ru.
Согласно анализу, самыми популярными регионами для оздоровительного туризма являются Южный, Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа. Средняя стоимость проживания в санаториях этих регионов составляет от 7 до 10 тысяч рублей за ночь.
Наибольший прирост бронирований отмечается в Сибирском федеральном округе (более чем в 5,5 раза), Приволжском и Уральском федеральных округах (более чем в 5 раз), Южном федеральном округе (в 3,5 раза) и Северо-Кавказском федеральном округе (в 2,5 раза).
По отдельным регионам наибольшее количество бронирований происходит в Республике Татарстан, Тюменской области, Краснодарском крае, Республике Марий Эл и Ставропольском крае. Особый интерес вызывают такие курорты, как Железноводск, Анапа, Аксаково, Тюмень и Сочи, причем Железноводск показывает рост в шесть раз.
Городские санатории становятся все более популярными из-за своей доступности, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором роста их популярности.