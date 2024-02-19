Российские космические корабли и ракеты могут начать транслировать рекламу

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
В соответствии с этим законопроектом предлагается дать корпорации право заключать договоры на размещение рекламы на космической технике и на объектах космической инфраструктуры.
Прибыль от такой рекламы будет делиться пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет, а другая половина будет использоваться для формирования специальных резервных фондов «Роскосмоса». Ожидается, что потенциальные доходы от рекламных проектов могут достигнуть до 200 миллионов рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 миллионов рублей ежегодно от рекламы на объектах космической инфраструктуры. Об этом пишет RTVI.
Исследования госкорпорации «Роскосмос» подтвердили заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний в размещении рекламы в космической сфере. Кроме того, платное участие в придумывании названий для космических кораблей и аппаратов также может стать дополнительным источником дохода.
Созданное коммерческое подразделение «Главкосмос» будет заниматься привлечением доходов от рекламы. Кроме этого, предлагается расширить спектр коммерческих услуг, предоставляемых «Роскосмосом», включая выполнение на заказ различных работ и производство рекламных материалов.
Ожидается, что крупнейшие компании-экспортеры и производители, вносящие значительный вклад в экономику страны, будут первыми заинтересованными в размещении рекламы на космической технике. Однако, доступность такой рекламы для малого и среднего бизнеса может быть ограниченной из-за редких запусков ракет.
Законопроект также предусматривает возможность размещения социальной рекламы на космических аппаратах. Например, «Роскосмос» рассматривает вариант размещения рекламы платежной системы «МИР», что будет способствовать продвижению мирового послания страны.
В целом законопроект рассматривается положительно. Он может быть принят уже в весеннюю сессию, считают в комитете Государственной думы РФ по экономполитике.