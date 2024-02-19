Российские космические корабли и ракеты могут начать транслировать рекламу

Прибыль от такой рекламы будет делиться пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет, а другая половина будет использоваться для формирования специальных резервных фондов «Роскосмоса». Ожидается, что потенциальные доходы от рекламных проектов могут достигнуть до 200 миллионов рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 миллионов рублей ежегодно от рекламы на объектах космической инфраструктуры. Об этом пишет RTVI.