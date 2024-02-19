Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме

Атлет из Нижнего Тагила занял 2 место на Всероссийском турнире по ски-альпинизму

Атлет из села Петрокаменское под Нижним Тагилом завоевал медаль на спартакиаде по ски-альпинизму. Он взял серебряную медаль. Турнир прошел между лыжниками из разных уголков страны.