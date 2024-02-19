Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Соревнование состоялось 16 февраля, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Первое место разделили Никита Филиппов с Камчатки и Дарья Зинченко из Челябинска. Второго места удостоилась москвичка Ирина Рачинская. Бронзовые медали завоевали лыжники из Санкт-Петербурга Андрей Федоров и Ирина Умницына.
Отмечается, что ски-альпинизм — это смесь горных и беговых лыж. В общем зачете по результатам турнира Свердловская область оказалась на шестой строчке.
В общей сложности свердловские атлеты получили 7 первых мест, 11 вторых и 5 третьих.
Ранее спортсмены тагильской школы «Юность» победили на Первенстве по кикбоксингу.