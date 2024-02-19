tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Атлет из Нижнего Тагила занял 2 место на Всероссийском турнире по ски-альпинизму

Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме

19 февраля 2024, 09:47
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Атлет из Нижнего Тагила занял 2 место на Всероссийском турнире по ски-альпинизму

Атлет из села Петрокаменское под Нижним Тагилом завоевал медаль на спартакиаде по ски-альпинизму. Он взял серебряную медаль. Турнир прошел между лыжниками из разных уголков страны.

Соревнование состоялось 16 февраля, сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Первое место разделили Никита Филиппов с Камчатки и Дарья Зинченко из Челябинска. Второго места удостоилась москвичка Ирина Рачинская. Бронзовые медали завоевали лыжники из Санкт-Петербурга Андрей Федоров и Ирина Умницына.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отмечается, что ски-альпинизм — это смесь горных и беговых лыж. В общем зачете по результатам турнира Свердловская область оказалась на шестой строчке.

В общей сложности свердловские атлеты получили 7 первых мест, 11 вторых и 5 третьих.

Ранее спортсмены тагильской школы «Юность» победили на Первенстве по кикбоксингу.

Летающие лыжники из Нижнего Тагила победили на Всероссийской спартакиаде
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка в Нижнем Тагиле победила на фестивале-конкурсе театров модыМайя Фурман помогла сборной Свердловской области одержать победу на первенстве УрФоФутбольная команда из Нижнего Тагила победила спортсменов из Перми
#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Кикбоксинг#Первенство#Серебро#Медали#Горные лыжи#Екатеринбург#Атлет#Дарья Сорокина#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
В Свердловскую область придет потепление 19 февраля
Сегодня, 06:08
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23