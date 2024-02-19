Спортсмены школы «Юность» в Нижнем Тагиле победили на Первенстве по кикбоксингу

Posted 19 февраля 2024, 09:28
Published 19 февраля 2024, 09:28
Modified 19 февраля 2024, 09:28
Updated 19 февраля 2024, 09:28
Так, Диана Панфилова, Вера Панфилова, и Дарья Порошина под руководством тренера Владимира Панфилова взяли «золото» по лайт-контакту и поинтфайтингу в категории 13-15 и 16-18 лет. Егор Чернейкин по поинтфайтингу получил серебряную награду в категории 10-12 лет, а Леонид Красильников — бронзовую в категории 16-18 лет.
София Корнилова и Дарина Якупова заняли первое место в соревнованиях по лайт-контакту и поинтфайтингу в категории 10-12 и 13-15 лет, а Денис Фроликов и Матвей Будеев заняли третье место в состязаниях по поинтфайтингу в категории 10-12 лет, рассказали в группе ВКонтакте спортшколы «Юность».
Через месяц победители поедут на соревнования от Свердловской области в Челябинск.
Напомним, спортсмены из школы «Юпитер» в Нижнем Тагиле заняли призовые места на первенстве Свердловской области.