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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Школьники из Нижнего Тагила победили на Первенстве области по кикбоксингу

Спортсмены школы «Юность» в Нижнем Тагиле победили на Первенстве по кикбоксингу

19 февраля 2024, 09:28
Фото: Спортшкола «Юность» Нижний Тагил

Школьники из Нижнего Тагила победили на Первенстве области по кикбоксингу

Воспитанники спортшколы «Юность» из Нижнего Тагила стали призерами на областном Первенстве по кикбоксингу. Соревнования проходили с 16 по 18 февраля 2024 года.

Так, Диана Панфилова, Вера Панфилова, и Дарья Порошина под руководством тренера Владимира Панфилова взяли «золото» по лайт-контакту и поинтфайтингу в категории 13-15 и 16-18 лет. Егор Чернейкин по поинтфайтингу получил серебряную награду в категории 10-12 лет, а Леонид Красильников — бронзовую в категории 16-18 лет.

Фото: Спортшкола «Юность» Нижний Тагил

София Корнилова и Дарина Якупова заняли первое место в соревнованиях по лайт-контакту и поинтфайтингу в категории 10-12 и 13-15 лет, а Денис Фроликов и Матвей Будеев заняли третье место в состязаниях по поинтфайтингу в категории 10-12 лет, рассказали в группе ВКонтакте спортшколы «Юность».

Через месяц победители поедут на соревнования от Свердловской области в Челябинск.

Напомним, спортсмены из школы «Юпитер» в Нижнем Тагиле заняли призовые места на первенстве Свердловской области.

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