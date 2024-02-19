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Стало известно о переменах в жизни Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки

Стало известно о переменах в жизни Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки

19 февраля 2024, 18:41
Фото: kinopoisk.ru
В результате нашумевшего «голого» мероприятия в клубе «Мутабор» концерты многих его звездных участников были отменены. Артисты уже успели оправиться от последствий неординарной вечеринки и вернулись к концертной деятельности. Но организатор события Настя Ивлеева хранит молчание и не выходит в свет.

По данным телеграм-канала Shot, Ивлеева практически все время проводит в своем доме в Московской области, а в столицу выбирается только по необходимости.

Не так давно в компании молодого человека она приобрела еду в автофастфуде на 1,4 тысячи рублей и уехала, сообщает newia.ru.

Известно, что ранее подписанные с Ивлевой рекламные контракты расторгнуты или заморожены. Кроме того, она лишилась трех ролей в кино — в двух телесериалах и одной полнометражной картине.

Следственные и правоохранительные органы не предъявляют претензий Анастасии, но в ФНС заподозрили знаменитость в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.

Предполагается, что Ивлеева вернется к привычному ритму жизни после урегулирования ситуации с налоговиками.

В числе прочего Настя судится с заводом, разливавшим напитки ее бренда Easy Peasy, и требует от предприятия компенсации в размере 4,6 миллиона рублей.

#Знаменитости
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