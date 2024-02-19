Стало известно о переменах в жизни Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
По данным телеграм-канала Shot, Ивлеева практически все время проводит в своем доме в Московской области, а в столицу выбирается только по необходимости.
Не так давно в компании молодого человека она приобрела еду в автофастфуде на 1,4 тысячи рублей и уехала, сообщает newia.ru.
Известно, что ранее подписанные с Ивлевой рекламные контракты расторгнуты или заморожены. Кроме того, она лишилась трех ролей в кино — в двух телесериалах и одной полнометражной картине.
Следственные и правоохранительные органы не предъявляют претензий Анастасии, но в ФНС заподозрили знаменитость в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.
Предполагается, что Ивлеева вернется к привычному ритму жизни после урегулирования ситуации с налоговиками.
В числе прочего Настя судится с заводом, разливавшим напитки ее бренда Easy Peasy, и требует от предприятия компенсации в размере 4,6 миллиона рублей.