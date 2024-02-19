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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Пермяк изрезал троих жителей Свердловской области в клубе

Стало известно, зачем житель Перми изрезал троих свердловчан в клубе

19 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI

Пермяк изрезал троих жителей Свердловской области в клубе

Житель Перми пришел в ночной клуб Merlion в Красноуральске, где изрезал ножом трех мужчин. Сделал это он из мести.

Перед произошедшим у него случился конфликт с одним из будущих жертв. Об этом рассказали очевидцы событий, пишет Е1.

Свидетель рассказал, что после словесной перепали между двумя мужчинами началась драка. Спустя время агрессор решил продолжить конфликт, но уже с помощью ножа. Он порезал троих человек.

Известно, что злоумышленник — житель Пермского края. Он приехал в Красноуральск, чтобы работать на предприятии. В результате все пострадавшие попали в больницу, у агрессора тоже травма — перелом челюсти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подросток из Сухого Лога обвинил инспекторов ГИБДД в избиении.

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#Травма#Больница#Уголовное дело#Нож#Криминал#Пермь#Драка#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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