Стало известно, зачем житель Перми изрезал троих свердловчан в клубе

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Перед произошедшим у него случился конфликт с одним из будущих жертв. Об этом рассказали очевидцы событий, пишет Е1.
Свидетель рассказал, что после словесной перепали между двумя мужчинами началась драка. Спустя время агрессор решил продолжить конфликт, но уже с помощью ножа. Он порезал троих человек.
Известно, что злоумышленник — житель Пермского края. Он приехал в Красноуральск, чтобы работать на предприятии. В результате все пострадавшие попали в больницу, у агрессора тоже травма — перелом челюсти. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что подросток из Сухого Лога обвинил инспекторов ГИБДД в избиении.