Свердловчане и ямальцы подрались на Спартакиаде

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Инцидент случился из-за слишком яркой реакции болельщика сборной ЯНАО на победу своих атлетов, пишет Ура.ру. Конфликт начался после того, как этот болельщик грубо выразил свою радость, вызвав негодование фаната из свердловской сборной.
Видеозапись драки быстро распространилась в челябинских пабликах в соцсетях, но затем была удалена. Отмечается, что состязание прошло 18 февраля. Турнир собрал 73 тысячи болельщиков.
Ранее сообщалось, что жители Свободного устроили драку из-за парковки. Жительница дома рассказала, что ее соседи сперва огранизовали незаконную парковку. Ее даже огородили. И многие жители дома взяли пример с этих соседей. Из-за этого и вспыхнул конфликт.