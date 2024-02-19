Свердловчане и ямальцы подрались на Спартакиаде

Ранее сообщалось, что жители Свободного устроили драку из-за парковки. Жительница дома рассказала, что ее соседи сперва огранизовали незаконную парковку. Ее даже огородили. И многие жители дома взяли пример с этих соседей. Из-за этого и вспыхнул конфликт.