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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Фанаты биатлона из Свердловской области и ЯНАО подрались в Златоусте

Свердловчане и ямальцы подрались на Спартакиаде

19 февраля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney

Фанаты биатлона из Свердловской области и ЯНАО подрались в Златоусте

На II Всероссийской зимней Спартакиаде в Златоусте произошла драка между фанатами биатлона из ЯНАО и Свердловской области.

Инцидент случился из-за слишком яркой реакции болельщика сборной ЯНАО на победу своих атлетов, пишет Ура.ру. Конфликт начался после того, как этот болельщик грубо выразил свою радость, вызвав негодование фаната из свердловской сборной.

Видеозапись драки быстро распространилась в челябинских пабликах в соцсетях, но затем была удалена. Отмечается, что состязание прошло 18 февраля. Турнир собрал 73 тысячи болельщиков.

Ранее сообщалось, что жители Свободного устроили драку из-за парковки. Жительница дома рассказала, что ее соседи сперва огранизовали незаконную парковку. Ее даже огородили. И многие жители дома взяли пример с этих соседей. Из-за этого и вспыхнул конфликт.

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