Теплую неделю прогнозируют в Свердловской области

Во вторник будет облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью прогнозируется до -16 градусов, в горах и низинах — до -21. В среду ночью ожидается до -19 градусов, а днем станет теплее до -6…-11 в оба дня.