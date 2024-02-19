Теплую неделю прогнозируют в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Так, в Екатеринбурге в дневное время 19 января ожидается -3…-8 градусов и без осадков. Ветер может достигнуть 10 метров в секунду, сообщили в Уральском гидрометцентре.
В ночь на 20 февраля похолодает до -12…-14 градусов, днем будет -7…-9 градусов. Ветер может подняться до 9 метров в секунду.
21 февраля в ночное время прогнозируется -17…-19 градусов, днем -7…-9 градусов. Осадков не будет, а ветер может достигнуть восьми метров в секунду.
В целом по региону днем 19 февраля будет около -3…-8 градусов, в горах и низинах до -13. Местами вероятен небольшой снег, изморозь. Также местами ветер усилится до 15 метров в секунду.
Во вторник будет облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью прогнозируется до -16 градусов, в горах и низинах — до -21. В среду ночью ожидается до -19 градусов, а днем станет теплее до -6…-11 в оба дня.
Ранее сообщалось, что с 19 февраля начнется потепление.