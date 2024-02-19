В Березовском простятся с бойцом СВО

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По данным мэра городского округа Евгения Писцова, в 1994 году Алексей окончил школу №2, затем поступил в колледж.
Затем он стал техником—технологом. В 1998 году его призвали в армию. И только потом он окончил высшее учебное учреждение.
Осенью 2022 года мужчина отправился на СВО. В зоне боевых действий он погиб 1 февраля. Друзья отзываются об Алексее как о добром и любящем труд человеке.
Прощальная церемония пройдет 20 февраля. Похоронят солдата в почетном секторе.
Ранее в Верхней Салде простились с умершим в ходе СВО солдатом. Также ранее в Горноуральском ГО похоронили еще одного погибшего солдата.