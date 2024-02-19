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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Технолог из Березовского погиб на СВО

В Березовском простятся с бойцом СВО

19 февраля 2024, 11:21
Фото: Со страницы Евгения Писцова

Технолог из Березовского погиб на СВО

На СВО погиб житель Березовского Алексей Власов. Ему было 46 лет.

По данным мэра городского округа Евгения Писцова, в 1994 году Алексей окончил школу №2, затем поступил в колледж.

Затем он стал техником—технологом. В 1998 году его призвали в армию. И только потом он окончил высшее учебное учреждение.

Осенью 2022 года мужчина отправился на СВО. В зоне боевых действий он погиб 1 февраля. Друзья отзываются об Алексее как о добром и любящем труд человеке.

Прощальная церемония пройдет 20 февраля. Похоронят солдата в почетном секторе.

Ранее в Верхней Салде простились с умершим в ходе СВО солдатом. Также ранее в Горноуральском ГО похоронили еще одного погибшего солдата.

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#Происшествия#Березовский#Погибший#Армия#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#СВО#Евгений Писцов#Дарья Сорокина
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